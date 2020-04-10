Концерты на водной глади озера Комо, в небе на борту самолета и посреди оманской пустыни. Все последние проекты итальянского пианиста и композитора так или иначе связаны с альбомом Share The World, в котором он делится впечатлениями и эмоциями от своих поездок. Его новая работа — это желание поделиться с миром теплом, оптимизмом и надеждой на перерождение в ближайшем будущем, омраченным неуверенностью, болью и страхом сегодняшнего дня. Релиз включает 11 произведений, которые были записаны в Москве при участии солистов оркестра Cinema and Game Music Orchestra.

Музыка амбициозного юноши с большими мечтами, не в последнюю очередь о кино, сочетает в себе классическое, поп- и кинематографическое звучание с особым вниманием к природе и путешествиям. «После выхода предыдущего альбома я стал часто путешествовать по миру и знакомиться с разными культурами. С помощью своей музыки я хочу познакомить с ними своего слушателя», — объясняет артист. В преддверии релиза Алессандро Мартире выпустил три сингла: Ena , Lej и Truth.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.