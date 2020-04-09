Билл Браун объявил о завершении работы над саундтреком к криминальной комедии «Бесчестные» (Infamous) режиссера Джошуа Колдуэлла (Joshua Caldwell), с которым американский композитор уже работал над картинами «Негатив» (2017) и «Остановка» (2014). Даты выхода фильма, равно как и официального саундтрека в виде отдельного альбома неизвестны.

Жизнь в небольшом городке во Флориде и работа в закусочной никогда не были мечтой Ариэль. Главная героиня фильма всегда желала большего: славы, популярности, внимания. По сюжету девушка влюбляется в только что вышедшего по условно досрочному освобождению молодого преступника по имени Дин. Узнав, что публикация их криминальных подвигов в социальных сетях — это легкий путь к славе, она тащит его обратно в омут преступной жизни. Одержимые растущим числом подписчиков, влюбленные отправляются в опасное приключение с грабежами, погоней полицейских и даже убийствами. По дороге в Голливуд, где Ариэль и Дина ждет настоящая слава, они должны для себя решить, стоит ли опасная игра свеч.

Кроме того, стало известно, что в настоящее время Билл Браун уже работает над саундтреком к следующему фильму — «Игра Мэйфилда» (Mayfield’s Game) режиссера А.Дж. Теслера.

Билл Браун (Bill Brown) — талантливый композитор, продюсер, обладатель музыкальных наград и номинаций BAFTA, Golden Reel Awards, ITVA, BMI известен нетривиальным подходом к написанию динамичных оркестровок, способных поднять дух своим геройским настроем и хорошенько пощекотать нервы слушателей. В своей студии в Лос-Анджелесе он уже на протяжении многих лет создает захватывающую сложную оркестровую музыку, которая сочетает в себе приключенческий дух с нагнетающей атмосферой триллера. Подробнее с творчеством Билла Брауна можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Один из самых деятельных американских композиторов, создавший музыку к десяткам популярных сериалов, фильмов и видеоигр, вернется в Россию осенью и будет лично дирижировать симфоническим оркестром Cinema and Game Music Orchestra. 23 октября в Светлановском зале Дома Музыки прозвучат эпические, завораживающие мелодии, под которые проходят баталии в виртуальных королевствах Адена и Элмора. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/brown