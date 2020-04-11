В католические пасхальные выходные (11-12 апреля) радиостанции по всему миру будут транслировать восьмичасовое представление SLEEP Макса Рихтера. Материал для эфира взят из записи лондонского выступления композитора для BBC Radio 3 в 2015 году. Трансляции запланированы на поздний вечер. С точным расписанием можно ознакомиться на сайте музыканта.

«Пять лет назад я написал SLEEP как призыв на мгновение остановить нашу бурную жизнь. Теперь мы все столкнулись с неожиданной и нежелательной паузой, — говорит Макс Рихтер. — Трудно приспособиться к новому жизненному укладу, который ежедневно приносит тревоги и страдания нам, нашему обществу и тем, кого мы любим. В настоящее время удивительная способность творчества поднять настроение и объединять друг с другом ценее, чем когда-либо, и я очень рад, что радио BBC Radio 3 и Европейский вещательный союз предоставили возможность услышать это произведение всему миру. Пожалуйста, оставайтесь дома в безопасности и наслаждайтесь этим восьмичасовым отдыхом с теми, кого вы любите».

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.