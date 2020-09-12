Итальянский композитор опубликовал запись своего выступления в рамках авторского фестиваля Lej, который состоялся 1 сентября. Идея проекта родилась из фантазии Алессандро Мартире, решившего организовать необычное событие в своем родном городе на озере Комо. На фоне живописных пейзажей и роскошных вилл композитор исполняет свое флагманское произведение Share The World из одноименного альбома, который он записал с музыкантами оркестра Cinema and Game Music Orchestra. Сам музыкант при этом находится на плавучей платформе и играет на футуристичном рояле Waves.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Этой осенью композитор Алессандро Мартире выступит на фестивале «Неоклассика», который пройдет по случаю десятилетия одноименного концертного агентства. Выступление итальянского неоклассика состоится 18 и 21 ноября в Москве, 19 ноября — в Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/nfestival