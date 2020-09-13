Дэвид Веннгрен, больше известный под псевдонимом Library Tapes, выпустил новый альбом The Quiet City — десять неспешных, меланхоличных произведений на стыке эмбиента и неоклассики, посвященных смутному времени пандемии. К записи шведский композитор привлек несколько музыкантов, в числе которых известный японский пианист Акира Косемура (Akira Kosemura). Пронзительную партию виолончели в некоторых пьесах сыграла Юлия Кент (Julia Kent).

Library Tapes был основан в 2004 году шведами Дэвидом Веннгреном (David Wenngren) и Пэром Ярдселлом. После релиза первых двух альбомов Пэр покинул проект, и Дэвид в одиночку записал Höstluft, сольный дебют под тем же псевдонимом, который в значительной степени определил звучание проекта на годы вперед — неторопливая, обволакивающая фортепианная неоклассика в союзе с эмбиентом и полевыми записями. С тех пор композитор выпустил свыше десяти полноформатных релизов, к созданию которых привлекал и других современных музыкантов, в числе которых виолончелист Дэнни Норбери, Питер Бродерик, Сильвен Шаво и другие.