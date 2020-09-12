Британский композитор выпустил свой новый альбом под названием Animadversions. Он представляет собой деконструированные фортепианные пьесы, которые обработаны с помощью лупов. Тео применяет технику записи, при которой одно произведение проигрывается через несколько различных носителей — такой способ помогает пианисту добиться эффекта непрерывного потока и ностальгического звука умышленно низкого качества, несвойственного большинству современных фортепианных композиций. Ранее в мае у пианиста вышел мини-альбом Broken Access, созданный при помощи аналогичной техники записи.

В основе уникального композиторского стиля Тео Александра (Theo Alexander) лежит фортепиано, переплетенное с лупами кассетного четырехдорожечного магнитофона. Таким образом британец придает своим произведениям сказочное, атмосферное звучание, будто музыка прошлого воспроизводится в настоящем, со смещенными акцентами, становясь бесформенной с каждой сыгранной нотой. Получив опыт в нойз- и дум-метал-группах в начале 2000-х, Тео начал сочинять собственные произведения в 2015 году и с тех пор выпустил более пяти сольных альбомов в диапазоне от фортепианных импровизаций и призрачных минималистичных композиций до экспериментов с лупами и струнным ансамблем.