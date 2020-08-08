«Плавучий концерт» итальянского композитора в рамках программы его авторского фестиваля Lej состоится 1 сентября и будет транслироваться в интернете. Идея проекта родилась из фантазии Алессандро Мартире, который решил организовать необычное событие в своем родном городе на озере Комо. Приобрести билет на просмотр трансляции можно ЗДЕСЬ.

Floating Moving Concert — это уникальный формат, который определяет концепцию фестиваля Lej, целью которого является возможность подарить артистам со всего мира уникальный опыт в создании идеального союза пейзажа и музыки. Технически задумка осуществляется с помощью системы буксировки лодки с электроприводом. Выбор электричества как способа подачи энергии позволяет избежать звуковых помех во время выступления, гарантируя при этом бережное отношение к экологии. Алессандро сыграет на рояле Waves, который сочетает в себе первоклассный футуристичный дизайн с идеальным звуком, который в свою очередь достигается благодаря программному обеспечению последнего поколения, позволяющего настраивать акустические характеристики в зависимости от обстоятельств. Мартире исполнит произведения из своего нового альбома Share The World, который он записал с музыкантами Cinema and Game Music Orchestra.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.