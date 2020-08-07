Композитор Кристиан Ярви выпустил новый альбом под названием Nordic Escapes. В его записи также приняли участие певицы Лииси Коиксон (Liisi Koikson) и Мари Меентало (Mari Meentalo), скрипач Дэвид Небель (David Nebel), Лондонский симфонический оркестр (London Symphony Orchestra), Филармонический оркестр Балтийского моря (Baltic Sea Philharmonic) и коллектив Nordic Pulse Ensemble, который, в свою очередь, под управлением Кристиана сделал весомый вклад в звучание нового альбома Robot Koch под названием The Next Billion Years. По словам Кристиана, Nordic Escapes — это путь к самопознанию, трансформации, воспоминаниям и, наконец, гармонии и миру.

Кристиан Ярви (Kristjan Järvi) — эстонский композитор, дирижер, брат знаменитого дирижера Пааво Ярви, основатель и музыкальный руководитель Филармонического оркестра Балтийского моря, коллектива Nordic Pulse Ensemble, нью-йоркского ансамбля Absolute, лауреат многочисленных премий и номинант «Грэмми». На его счету запись более 25 альбомов и руководство ведущими мировыми оркестрами, в числе которых Лондонский симфонический и Лейпцигский «Гевандхаус». Под руководством Ярви были записаны саундтреки к фильму «Облачный атлас» и сериалу «Восьмое чувство» сестер Вачовски, фильму «Голограмма для короля» и сериалу «Вавилон-Берлин» Тома Тыквера. Имя Кристиана является синонимом культурного разнообразия, а о нем самом говорят как о музыканте, чье творчество не знает границ.