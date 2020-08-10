Assassin’s Creed Valhalla без сомнений станет одним из главных событий в мире видеоигр в 2020 году, равно как и в карьере Эйнара Селвика. На днях вышла вторая часть официального саундтрека под названием The Ravens Saga, в которую вошли сразу четыре композиции с участием фронтмена Wardruna. Предыдущий мини-альбом Out of the North подарил поклонникам исполнителя песню Hrafnsmál – The Words of the Raven. Напомним, что игра Assassin’s Creed: Valhalla увидит свет 17 ноября этого года, а новый альбом Wardruna под названием Kvitravn — 22 января 2021-го.

Созданная Эйнаром, а также композиторами Сарой Шахнер и Йеспером Кюдом музыка отражает душевные противоречия и крутые сюжетные повороты на протяжении всего увлекательного пути главного героя Эйвора. «Мы хотели, чтобы основная тема одновременно вызывала чувства неуверенности и надежды, которые должны были испытывать многие из викингов, когда они храбро плыли по морям к неизвестной судьбе, — говорит Шахнер. — С развитием композиции нарастает и эмоциональное напряжение, сопровождающее эпическое путешествие Эйвора». «Мы сосредоточились на мелодии и эмоциональном опыте, который глубоко связан с завоевательным походом Эйвора, использовав звуки, переносящие слушателя в эпоху викингов», — добавляет Кюд.

Йеспер Кюд (Jesper Kyd) — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его сбалансированный микс из актуальной электроники, симфонической музыки и хора был неоднократно удостоен престижных профильных наград и номинаций, включая BAFTA. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. На его счету более 50 саундтреков к компьютерным играм, включая серии Hitman, Assassin’s Creed, Borderlands, State of Decay. Подробнее с творчеством Йеспера Кюда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Американский композитор Сара Шахнер (Sarah Schachner) известна тем, что смешивает аутентичные народные инструменты с аналоговыми синтезаторами и оркестровым звучанием. В 2017 году она написала оригинальный саундтрек для Assassin’s Creed Origins, а в последнее время работала над Call of Duty: Modern Warfare и Anthem.

Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В этом году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 ноября группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 ноября — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna