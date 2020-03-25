Алессандро Мартире представил новый, третий по счету сингл Ena. Он станет частью нового альбома итальянского композитора под названием Share The World, который выйдет в апреле. Запись пластинки проходила в Москве при содействии солистов оркестра Cinema and Game Music Orchestra. Напомним, ранее Алессандро представил синглы Lej и Truth.

«На создание Ena меня вдохновила поездка в Японию в 2017 году и цветение сакуры, — рассказывает о новом сингле Алессандро. — Эта солнечная музыка излучает тепло и дает заряд оптимизма, надежду на перерождение в ближайшем будущем, омраченным неуверенностью, болью и страхом сегодняшнего дня. Мой новый альбом Share the World как никогда отражает желание поделиться с миром этим проникновенным чувством».

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.