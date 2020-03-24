Первый в истории совместный альбом братьев Ино из 17 произведений получил название Mixing Colours. Композиции Роджера Ино напоминают позднего Шуберта, а звуковой дизайн Брайана основан на его революционной концептуальной работе с электронной музыкой и увлечении творческим потенциалом новых медиа на протяжении всей жизни. На обложке альбома изображены абстрактные картины художника Дома Теобальда, в том числе полотно, подаренное Роджером Ино своему брату Брайану.

Первые наброски для будущего Mixing Colours появились в 2005 году, но изначально они даже не рассматривались братьями как часть более крупной работы. Идея создания полноценного альбома возникла по мере того, как количество произведений росло, а результат становился интереснее. Брайан Ино также отмечает, что никто из братьев не смог бы выпустить подобный материал в одиночку. На днях альбом также стал доступен полностью для прослушивания на официальном канале лейбла Deutsche Grammophon.

Брайан Ино (Brian Eno) — икона современного искусства, известный британский композитор, один из создателей британской арт-рок-группы Roxy Music, пионер эмбиента и продюсер лучших альбомов The Velvet Underground, Дэвида Боуи, U2, Coldplay и Talking Heads. Как визионер звука Брайан выводит его из привычных рамок, оставаясь на плаву современности и смело комбинируя музыку с другими видами искусства. В свою очередь Рождер Ино, как и его старший брат, пишет музыку в жанре эмбиент, сотрудничал с такими исполнителями, как Лу Рид, Джарвис Кокер и Beck. Вместе с Брайаном работал над саундтреком к фильму «Дюна» Дэвида Линча.