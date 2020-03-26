Флориан Кристл выпустил два сингла, которые предваряют релиз нового альбома немецкого композитора. Альбом получил название Episodes и запланирован к выходу 8 мая.

«24 года назад я посетил первый урок игры на фортепиано и нашел свое призвание. Сегодня я все еще чувствую то очарование, которое испытал, когда впервые прикоснулся к клавишам. Это было похоже на нажатие кнопки, и моя страсть к музыке родилась. Это произведение посвящено самой прекрасной вещи в мире: музыке», — рассказывает о первом сингле Leidenschaft Флориан. В его записи принял участие немецкий ансамбль The Modern String Quintet.

«Иногда необходимо немного помолчать, чтобы услышать важные вещи. На мгновение закрыть глаза, чтобы прояснить суть. Выдержать паузу, чтобы услышать свое сердце. Я надеюсь, что мой новый сингл даст надежду в эти трудные времена и подарит минутку отдыха, спокойствия и комфорта», — объясняет идею второго сингла Melancholia пианист.

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла (Florian Christl) демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

На днях завершился большой весенний тур Флориана по городам России, но это далеко не конец. Немецкий композитор вернется осенью и даст концерты в других городах в сопровождении струнных с программой своих лучших произведений и композициями из нового альбома Episodes. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/christl