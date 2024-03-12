Дом Кино Москва, Васильевская ул., д. 13, стр. 1

К концертам

Центральный Дом кино — творческий клуб деятелей киноискусства Москвы, идея создания которого принадлежала советскому режиссеру и сценаристу Сергею Эйзенштейну. Открыт в 1934 году и работает под управлением Союза кинематографистов России. На его территории проходят кинопоказы, творческие встречи, кинофестивали, конференции, концерты, спектакли, детские мероприятия. С 1934 года Центральный Дом кинематографистов является престижнейшим профессиональным клубом Союза кинематографистов Российской Федерации, где проводятся фестивали, показы фильмов и различные мероприятия для взрослых и детей. Здесь можно посетить отечественные и международные кинофестивали, премьеры художественных, документальных и анимационных картин, творческие встречи, обсуждения, мастер-классы, конференции и другие мероприятия, направленные на повышение культурного уровня страны. В Доме Кино так же можно арендовать пространство для проведения своих собственных мероприятий, премьер, мастер-классов и т.д.