Один из самых деятельных американских композиторов, создавший музыку к десяткам популярных сериалов, фильмов и видеоигр, будет лично дирижировать симфоническим оркестром Cinema and Game Music Orchestra. В Светлановском зале Дома Музыки впервые в истории России прозвучит эпические, завораживающие мелодии, под которые проходят баталии в виртуальных королевствах Адена и Элмора.

Билл Браун – талантливый композитор, продюсер, обладатель музыкальных наград и номинаций BAFTA, Golden Reel Awards, ITVA, BMI известен нетривиальным подходом к написанию динамичных оркестровок, способных поднять дух своим геройским настроем и хорошенько пощекотать нервы слушателей. В своей студии в Лос-Анджелесе он уже на протяжении многих лет создает захватывающую сложную оркестровую музыку, которая сочетает в себе приключенческий дух с нагнетающей атмосферой триллера.

Авторству Билла Брауна принадлежат саундтреки к «Quake II», Wolfenstein, «Command & Conquer: Generals», серии «Rainbow Six» и «Ghost Recon» и другим популярным видеоиграм. Широкую же известность композитор получил за музыкальное сопровождение к «Lineage 2», одной из самых совершенных игр в истории жанра MMORPG.

Расписание концертов:

15 июня — Москва — Светлановский зал ММДМ