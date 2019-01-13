В начале января Андрей Синецкий завершил совместный тур с британским композитором Дэвидом Хикеном и уже вовсю готовится к записи своего дебютного альбома. Выпускник Рязанского музыкального колледжа и Саратовской государственной консерватории им. Собенова сочинил свое первое серьезное произведение для флейты и фортепиано еще будучи на учебной скамье, а в 2010 году создал и руководил в течение пяти лет джаз-бэндом. Редакция “Неоклассики” пообщалась с Андреем “по горячим следам” и узнала, почему воспитанный на академических традициях и многогранном мелодизме Рахманинова и Шостаковича композитор предпочел джазовым гармониям современные формы классической музыки.

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