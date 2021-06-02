Вышел саундтрек композиторов Джеффа Руссо и Зои Китинг к фильму «Осло» (Oslo), который является экранизацией одноименной пьесы Дж. Т. Роджерса о секретных переговорах между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 году. Режиссером выступил известный театральный постановщик Бартлетт Шер, одним из продюсеров — Стивен Спилберг, главные роли сыграли Эндрю Скотт и Рут Уилсон. Премьера фильма состоялась 29 мая 2021 года на HBO. Это далеко не первое сотрудничество двух композиторов. В 2015 году тандем написал музыкальное сопровождение к американскому мистико-драматическому телесериалу «Возвращённые» (The Returned) Карлтона Кьюза и ко второму сезону сериала «Манхэттен» о создании атомной бомбы.

Джефф Руссо (Jeff Russo) — американский композитор, автор музыки к сериалам «Фарго», «Дивный новый мир», «Звёздный путь: Пикар», «Академия “Амбрелла”», «Видоизменённый углерод», фильмам «Люси в небесах», «22 мили», «Осло». Зои Китинг (Zoë Keating) — виолончелистка, композитор, автор многочисленных сольных альбомов, соавтор музыки к сериалам «Элементарно», «Манхэттен», фильму «Осло».