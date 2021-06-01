Американский композитор стал автором музыкального сопровождения к танцевальной постановке «Непостоянство/Распад» (Impermanence​/​Disintegration) совместно с Австралийским струнным квартетом (Australian String Quartet) и партнерстве с Сиднейской танцевальной труппой (Sydney Dance Company). Динамичный, глубоко эмоциональный саундтрек на тему быстротечности жизни создан под сильным влиянием пожара, уничтожившего Собор Парижской Богоматери, и лесных пожаров, опустошивших Австралию в конце 2019 года. Он отражает изменчивость структур вокруг нас, как материальных, так и нематериальных.

Первоначально планировалось, что премьера танцевальной постановки с живым исполнением музыки Десснера состоится в Сиднее в марте прошлого года. Но из-за пандемии Covid-19 все выступления были отменены, а артисты оказались в вынужденной изоляции. И только спустя год они смогли выйти на сцену и представить то, над чем трудились больше года. Напомним, ранее Брайс Десснер выступил автором саундтрека к фильму «Два Папы» режиссера Фернанду Мейреллиша.

Брайс Десснер (Bryce Dessner) — американский композитор, лауреат премии «Грэмми», основатель и гитарист рок-группы The National, автор музыки к таким фильмам, как «Адская кухня», «Два Папы», «Во все тяжкое» и «Выживший». Десснер известен своим сотрудничеством со знаменитым струнным квартетом Kronos, Филипом Глассом (Philip Glass), Стивом Райхом (Steve Reich), Нико Мьюли (Nico Muhly), Джонни Гринвудом (Johnny Greenwood), группой Суфьяна Стивенса (Sufjan Stevens).