Австралийская пианистка и композитор представила свой новый дебютный альбом под названием Do Not Move Stones. В него войдут восемь произведений для фортепиано и струнных. Релиз ожидается 18 июня.

«Иногда люди забывают чувствовать, или им просто легче этого не делать, — говорит пианистка. — Мне нравится, что моя музыка вызывает какой-то эмоциональный отклик. Иногда это просто отдых или спокойствие; в других случаях он более выраженный — ярость, гнев, тоска. Если музыка может выступать в качестве моста к этим чувствам, позволяя нам получить доступ к спящим уголкам наших собственных маленьких вселенных, тогда она делает то, для чего предназначена. Я думаю, искусство создано, чтобы разбудить людей».

Роза Рибль (Rose Riebl) — австралийская пианистка, композитор, выпускница Австралийской национальной музыкальной академии, Сиднейской консерватории и Венского университета музыки и исполнительского искусства, пишет для кино и театра и сотрудничает с артистами разных дисциплин. Ее хрупкие, проникновенные, почти трансцендентные произведения сближают с камерной вселенной фортепиано, выворачивают наружу эмоции и открывают самые потаенные уголки души.