Японский композитор и соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice и RiLF опубликовала свои первые два сольных неоклассических альбома. Оба релиза доступны полностью для бесплатного прослушивания на официальном Youtube-канале Ricco Label.

Первый сольный фортепианный альбом “Films” Юки Мурата посвятила удивительному дару игры на пианино, который принес виртуозной пианистке множество наград на конкурсах и признание от таких известных соотечественников, как Рюити Сакамото и Такэси Кобаяси. Она записала этот альбом на рояле без подготовки и пауз у себя дома.

Второй альбом Юки носит название “Home” и пронизан красивым, ностальгическим звучанием. Он был записан спустя три месяца после выхода “Films” и, как первый релиз, на рояле без предварительных репетиций в загородном доме. Одна из основных тем “Home” — времена года в Японии. Также альбом включает необычную мелодию с использованием звуков старинных часов, которые отсчитывали время, когда пианистка исполняла на инструменте свои произведения.

Напомним, что в январе Юки Мурата выпустила долгожданный альбом “Piano Fantasia”, первый за четыре года с момента выхода своего последнего сольника “Gift”.