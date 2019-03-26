Новый релиз получил название «Seven Days Walking: Day One» и вышел на лейбле Decca в середине марта. Это не просто рассказ о прогулках, а история жизненного пути композитора. «Музыкальная прогулка — это метафора, — объясняет Эйнауди, — В реальной жизни всегда можно остановиться, поймать мгновение, чтобы получше разглядеть деревья или насладиться горным пейзажем, и затем выбрать более короткий маршрут. Теперь подобное можно сделать и в музыке».

https://www.youtube.com/watch?v=ciqqmVGXkJ8

«Seven Days Walking: Day One» — первый из семи альбомов, которые Людовико Эйнауди посвятил своим зимним прогулкам по Альпам. Остальные шесть итальянец планирует выпустить в течение ближайших месяцев. Каждое путешествие вдохновляет композитора на новые размышления, новые медитации. С развитием сюжета хрупкое, жалобное фортепиано смешивается с шепчущими струнами, символизируя изменчивую природу, быстротечность которой оплакивает Эйнауди. Композиция «Golden Butterflies» воспевает нерешительность порхающих бабочек, «Cold Wind» одновременно утешает и беспокоит. Наконец, туман рассеивается в «Ascent», и музыка маэстро окончательно приобретает оптимистичный оттенок.