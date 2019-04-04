Норвежская группа опубликовала официальное видео на песню «Rotlaust Tre Fell» из альбома «Runaljod – Yggdrasil», снятое на концерте в российской столице в октябре прошлого года. Атмосферные минималистичные декорации вместе с мистическим освещением и невероятной акустикой перенесли всех гостей в мифы и легенды народов Севера.



«Rotlaust Tre Fell» открывает второй альбом триолгии «Runaljod». Название песни буквально означает «дерево, лишенное корней, погибает» и основано на философии группы. Это обращение к Всеотцу Одину и его жене Фригг, мудрым ванам, древним турсам и норнам. Песня звучит в третьем сезоне сериала «Викинги» в серии, посвященной подготовке северян к штурму Парижа.

Напомним, в июне лидер Wardruna Эйнар Селвик впервые отправится в сольный тур по городам России. В основу акустической программы лягут избранные работы прославленного скальда, песни Wardruna и композиции из сериала «Викинги», которые в прошлом году увидели свет в составе альбома «Skald». Информация и билеты: https://neoclassica.ru/einar