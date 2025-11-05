Юки Мурата и Такахиро Кидо выпустят альбом Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве в 2019 году

Японские композиторы и мультиинструменталисты Юки Мурата и Такахиро Кидо, участники коллектива Anoice, объявили о скором выходе нового альбома под названием Music for Piano and Chamber Orchestra. Релиз состоится 15 декабря 2025 года.

Этот проект имеет особое значение для музыкантов — записи были сделаны еще в 2019 году в Москве при участии камерного оркестра. В альбом вошли десять аранжировок произведений из репертуара Anoice, Юки Мураты и Такахиро Кидо, переработанных специально для фортепиано и камерного оркестра.

По словам Кидо, этот релиз стал своеобразным возвращением к важному периоду творчества:

«Этот альбом хранит множество воспоминаний. Когда я слушаю его, мне кажется, что я снова нахожусь в той московской студии», — отметил композитор.

Альбом Music for Piano and Chamber Orchestra выйдет на CD и будет доступен для прослушивания на цифровых платформах. Уже сейчас можно услышать первый трек на официальных страницах артистов.