Юки Мурата и Такахиро Кидо выпустят альбом Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве в 2019 году

Юки Мурата и Такахиро Кидо выпустят альбом Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве в 2019 году05.11.25
Японские композиторы и мультиинструменталисты Юки Мурата и Такахиро Кидо, участники коллектива Anoice, объявили о скором выходе нового альбома под названием Music for Piano and Chamber Orchestra. Релиз состоится 15 декабря 2025 года.
Этот проект имеет особое значение для музыкантов — записи были сделаны еще в 2019 году в Москве при участии камерного оркестра. В альбом вошли десять аранжировок произведений из репертуара Anoice, Юки Мураты и Такахиро Кидо, переработанных специально для фортепиано и камерного оркестра.
По словам Кидо, этот релиз стал своеобразным возвращением к важному периоду творчества:
«Этот альбом хранит множество воспоминаний. Когда я слушаю его, мне кажется, что я снова нахожусь в той московской студии», — отметил композитор.
Альбом Music for Piano and Chamber Orchestra выйдет на CD и будет доступен для прослушивания на цифровых платформах. Уже сейчас можно услышать первый трек на официальных страницах артистов.
