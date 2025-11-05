Юки Мурата и Такахиро Кидо выпустят альбом Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве в 2019 году

05.11.25
Юки Мурата и Такахиро Кидо выпустят альбом Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве в 2019 году

Японские композиторы и мультиинструменталисты Юки Мурата и Такахиро Кидо, участники коллектива Anoice, объявили о скором выходе нового альбома под названием Music for Piano and Chamber Orchestra. Релиз состоится 15 декабря 2025 года.

Этот проект имеет особое значение для музыкантов — записи были сделаны еще в 2019 году в Москве при участии камерного оркестра. В альбом вошли десять аранжировок произведений из репертуара Anoice, Юки Мураты и Такахиро Кидо, переработанных специально для фортепиано и камерного оркестра.

По словам Кидо, этот релиз стал своеобразным возвращением к важному периоду творчества:

«Этот альбом хранит множество воспоминаний. Когда я слушаю его, мне кажется, что я снова нахожусь в той московской студии», — отметил композитор.

Альбом Music for Piano and Chamber Orchestra выйдет на CD и будет доступен для прослушивания на цифровых платформах. Уже сейчас можно услышать первый трек на официальных страницах артистов.

Юки Мурата и Такахиро Кидо выпустят альбом Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве в 2019 году

Читайте также: Yiruma поделился новой композицией [b l ū] — the blue between

Похожие новости

Yiruma поделился новой композицией [b l ū] — the blue between

15.10.25Yiruma поделился новой композицией [b l ū] — the blue between

Южнокорейский пианист и композитор Yiruma поделился новым синглом «[b l ū] — the blue between», продолжая серию минималистичных и созерцательных работ...

Новый клип Роберто Качапальи на композицию «Sky Door – Solo Piano»

14.10.25Новый клип Роберто Качапальи на композицию «Sky Door – Solo Piano»

Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья представил новый клип на композицию «Sky Door – Solo Piano», записанный в туринском Teatro Vittoria...

Вышел новый EP Дастина О'Хэллорана — The Chromatic Sessions

09.10.25Вышел новый EP Дастина О'Хэллорана — The Chromatic Sessions

The Chromatic Sessions — это три импровизационные фортепианные пьесы, записанные с одного дубля в домашней студии Дастина О’Хэллорана...

Питер Грегсон исполняет «Vision» на движущемся по утреннему Нью-Йорку пикапе: Видео

07.10.25Питер Грегсон исполняет «Vision» на движущемся по утреннему Нью-Йорку пикапе: Видео

В ролике музыкант исполняет произведение на виолончели, сидя на платформе движущегося пикапа, проезжающего по улицам Нью-Йорка на рассвете...

Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation

06.10.25Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation

Японский композитор и участник коллектива Anoice Такахиро Кидо представил новую работу — саундтрек к первому рекламному ролику компании Nichimou Corporation...

Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle

03.10.25Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle

Макс Рихтер поделился новым видео на композицию «Path 3 / Whose Name Is Written On Water (Pt. 1)», вошедшую в его свежий альбом Sleep Circle...

Показать больше
ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402