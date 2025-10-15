Yiruma поделился новой композицией [b l ū] — the blue between

15.10.25

Южнокорейский пианист и композитор Yiruma поделился новым синглом под названием «[b l ū] — the blue between», продолжая серию минималистичных и созерцательных работ, начатую ранее с композицией [non è la fine].

По словам музыканта, новая композиция символизирует момент встречи рассвета и утра — переходное состояние между сном и бодрствованием, наполненное мягким светом и тишиной. Сам Yiruma описывает это произведение как «набросок звуком», простое и искреннее музыкальное высказывание, которое можно слушать без усилий — «просто, когда вы отдыхаете».

Название сингла написано необычным образом — [b l ū], а не blue. Композитор сознательно оставил эту деталь без объяснения, приглашая слушателей к личной интерпретации. По замыслу автора, именно в таких «между» — между словами, звуками и мгновениями — рождается смысл.

[b l ū] является логическим продолжением визуальной и звуковой линии, начатой в видео [non è la fine], где Yiruma размышляет о времени, исчезновении и красоте момента.

Новый сингл [b l ū] — the blue between уже доступен на всех стриминговых платформах, а сам Yiruma продолжает свой тур по США, следующей остановкой которого станет Чикаго.

Читайте также: Новый клип Роберто Качапальи на композицию «Sky Door – Solo Piano»

Похожие новости

Новый клип Роберто Качапальи на композицию «Sky Door – Solo Piano»

14.10.25Новый клип Роберто Качапальи на композицию «Sky Door – Solo Piano»

Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья представил новый клип на композицию «Sky Door – Solo Piano», записанный в туринском Teatro Vittoria...

Вышел новый EP Дастина О'Хэллорана — The Chromatic Sessions

09.10.25Вышел новый EP Дастина О'Хэллорана — The Chromatic Sessions

The Chromatic Sessions — это три импровизационные фортепианные пьесы, записанные с одного дубля в домашней студии Дастина О’Хэллорана...

Питер Грегсон исполняет «Vision» на движущемся по утреннему Нью-Йорку пикапе: Видео

07.10.25Питер Грегсон исполняет «Vision» на движущемся по утреннему Нью-Йорку пикапе: Видео

В ролике музыкант исполняет произведение на виолончели, сидя на платформе движущегося пикапа, проезжающего по улицам Нью-Йорка на рассвете...

Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation

06.10.25Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation

Японский композитор и участник коллектива Anoice Такахиро Кидо представил новую работу — саундтрек к первому рекламному ролику компании Nichimou Corporation...

Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle

03.10.25Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle

Макс Рихтер поделился новым видео на композицию «Path 3 / Whose Name Is Written On Water (Pt. 1)», вошедшую в его свежий альбом Sleep Circle...

Вышел новый альбом Дастина О'Хэллорана — саундтрек к фильму «Великая Элеонор»

01.10.25Вышел новый альбом Дастина О'Хэллорана — саундтрек к фильму «Великая Элеонор»

Cостоялся релиз нового альбома Дастина О’Хэллорана — Eleanor the Great, саундтрека к фильму «Великая Элеонор», режиссёрскому дебюту Скарлетт Йоханссон...

Показать больше
ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402