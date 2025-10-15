Yiruma поделился новой композицией [b l ū] — the blue between

Yiruma поделился новой композицией [b l ū] — the blue between15.10.25
Южнокорейский пианист и композитор Yiruma поделился новым синглом под названием «[b l ū] — the blue between», продолжая серию минималистичных и созерцательных работ, начатую ранее с композицией [non è la fine].
По словам музыканта, новая композиция символизирует момент встречи рассвета и утра — переходное состояние между сном и бодрствованием, наполненное мягким светом и тишиной. Сам Yiruma описывает это произведение как «набросок звуком», простое и искреннее музыкальное высказывание, которое можно слушать без усилий — «просто, когда вы отдыхаете».
Название сингла написано необычным образом — [b l ū], а не blue. Композитор сознательно оставил эту деталь без объяснения, приглашая слушателей к личной интерпретации. По замыслу автора, именно в таких «между» — между словами, звуками и мгновениями — рождается смысл.
[b l ū] является логическим продолжением визуальной и звуковой линии, начатой в видео [non è la fine], где Yiruma размышляет о времени, исчезновении и красоте момента.
Новый сингл [b l ū] — the blue between уже доступен на всех стриминговых платформах, а сам Yiruma продолжает свой тур по США, следующей остановкой которого станет Чикаго.
