Японская пианистка, участница групп Anoice, RiLF и Films выпустила свою вторую сольную EP, которая получила название Spring Greetings. В начале весны, задолго до ситуации с коронавирусом, Юки Мурата записала импровизации на своем рояле в студии Anoice. Как и в первом сольном мини-альбоме Films, она следовала зову своего сердца и сочинила несколько красивых и нежных композиций для соло фортепиано.

В этот раз Юки играла на трех роялях. Один из них — Yamaha, который она обычно использует в качестве основного инструмента и который можно услышать не только в большинстве ее сольных композиций, но также Anoice и Films. Второй — старый рояль Fukuyama, выпущенный в 1960-х годах. Третий — старое пианино Yamaha того же поколения. В Spring Greetings можно услышать не только фирменное красивое звучание пианистки, но также не поддающиеся времени нежные мелодии, сыгранные на старинных инструментах, которые она редко использует для записи.

Юки Мурата (Yuki Murata) — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.