Им стали «Рассказы из петли» по мотивам творчества известного шведского художника Саймона Столенхага — это первый в истории саундтрек, написанный легендарным композитором-минималистом для телевизионного сериала. Его британский коллега Пол Леонард-Морган (Paul Leonard-Morgan), автор музыки к фильмам «Области тьмы» и «Судья Дредд 3D», который также принимал участие в записи, описывает сотрудничество с Глассом как «невероятный опыт». В свою очередь, мэтр отвечает взаимностью: «Я всегда стараюсь работать с людьми разных мировоззрений, от народных музыкантов до электронных продюсеров, чтобы они раздвигали границы моего музыкального мира. Работа с Полом не стала в этом отношении исключением, и пересечение двух наших стилей привело к созданию неожиданного и в то же время до боли знакомого саундтрека, который прекрасно вписался в сериал».

«Рассказы из Петли» (Tales from the Loop) — научно-фантастический сериал, за основу сюжета которого взят одноименный артбук Саймона Столенхага (Simon Stålenhag) в жанре ретро-футуризма. Сборник известного шведского художника наполнен иллюстрациями, которые описывают невероятные приключения людей, живущих над «Петлей», машиной, созданной для открытий и исследования тайн Вселенной. Главные роли исполняют обладатель премии «Оскар» Джонатан Прайс («Два папы»), Ребекка Холл («Железный человек 3») и Пол Шнайдер («Парки и зоны отдыха»).

Филип Гласс (Philip Glass) является одним из самых влиятельных композиторов Америки. Его творческие инновации, широко известные как «минимализм» (сам Гласс предпочитает термин «музыка с повторяющимися структурами»), давно вошли в мейнстрим. Его оперы исполняют в Метрополитен-опера и далеко за ее пределами; его симфонии входят в репертуар лучших мировых оркестров; его саундтреки для кино неоднократно получали номинации на премию «Оскар». В начале этого года Филип Гласс стал лауреатом премии Центра исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.