В марте стартовал показ долгожданного третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» (Westworld), музыку к которому традиционно написал Рамин Джавади. А на днях увидел свет музыкальный альбом немецкого композитора к новому документальному фильму «Слон» (Elephant), созданному по заказу сервиса Disney+.

«Мир Дикого Запада» — это история про одноименный тематический парк, в котором андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и полную свободу действий. Вышедшим из строя или убитым роботам стирают память и снова вводят в строй, но оказывается, далеко не все они теряют воспоминания. Напряженный сюжет, потрясающий визуальный стиль и великолепная актерская игра в сериале усилены соответствующим музыкальным сопровождением от одного из самых востребованных кинокомпозиторов современности.

В документальному фильме Disney+ рассказывается об истории африканской слонихи Шани и энергичного слоненка Джомо в дни, когда их стадо совершает долгое и удивительное путешествие через обширную пустыню Калахари, от дельты реки Окаванго до Замбези. Для придания эпичности приключениям животных Рамин Джавади выбрал особый подход, дополнив звучание классического оркестра традиционными африканскими инструментами и вокалом.

Рамин Джавади (Ramin Djawadi) — ученик Ханса Циммера, один из наиболее востребованных кинокомпозиторов современности, в дискографии которого саундтреки к десяткам голливудских блокбастеров («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж»), компьютерных игр и сериалов, среди которых отдельное место занимает «Игра престолов». Он автор музыки ко всем восьми сезонам культового сериала HBO. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. Подробнее с творчеством Рамина Джавади можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.