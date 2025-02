Оулавюр Арналдс поделился новым синглом «We Didn’t Know We Were Ready»

31 января 2025 года вышел сингл «We Didn’t Know We Were Ready» исландского композитора и продюсера Оулавюра Арналдса и покойного ирландского музыканта Талоса (Эоин Френч). Эта песня была началом их плодотворного сотрудничества. Во время фестиваля Sounds from a Safe Harbor в 2023 году в написании также приняли участие Ниам Риган и Ye Vagabonds.

Полная запись трека была завершена после трагической смерти Талоса в августе 2024 года, и в ней звучит его пронзительный вокал, а также голоса друзей, семьи и соавторов, таких как Sandrayati, The Staves, JFDR и других. Этот сингл объединяет их через музыку.

«We Didn’t Know We Were Ready» — это мастерское сочетание эмоциональных текстов, отражающих неопределенность жизни. «Эта песня всегда была о силе объединения и творчестве, но после утраты Эоина она обрела новое значение», — отметил Арналдс. Спонтанное выступление в отеле The River Lee в Корке стало первым публичным исполнением песни. А в конце 2024 года она прозвучала на фестивале OPIA в Берлине, подтвердив статус значимой коллаборации.

4 января 2025 года, спустя пять месяцев после смерти Эоина, Арналдс и другие исполнители отдали дань уважения, исполнив «We Didn’t Know We Were Ready» на шоу Томми Тирнана на RTÉ, которое собрало более 1,5 миллиона просмотров в Instagram. Это искреннее выступление отозвалось у слушателей по всему миру и обозначило скорый выход релиза. Обложка сингла создана самим Эоином и подчеркивает его художественное видение.

Читайте также: Новый трек дуэта композиторов Оулавюр Арнолдс и Янус Расмуссен Kiasmos — «Sisteron»