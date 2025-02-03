Оулавюр Арналдс поделился новым синглом «We Didn’t Know We Were Ready»

03.02.25

Вышел новый сингл «We Didn’t Know We Were Ready» Оулавюра Арналдса и Эоина Френч (Talos), в записи которого приняли участие Ye Vagabonds, Ниам Риган и хор из друзей музыкантов. Трек — напоминание о неопределенности, печали и красоте жизни, а также ода творчеству, особенно совместному.

Оулавюр Арналдс поделился новым синглом «We Didn’t Know We Were Ready»

31 января 2025 года вышел сингл «We Didn’t Know We Were Ready» исландского композитора и продюсера Оулавюра Арналдса и покойного ирландского музыканта Талоса (Эоин Френч). Эта песня была началом их плодотворного сотрудничества. Во время фестиваля Sounds from a Safe Harbor в 2023 году в написании также приняли участие Ниам Риган и Ye Vagabonds.

Полная запись трека была завершена после трагической смерти Талоса в августе 2024 года, и в ней звучит его пронзительный вокал, а также голоса друзей, семьи и соавторов, таких как Sandrayati, The Staves, JFDR и других. Этот сингл объединяет их через музыку.

«We Didn’t Know We Were Ready» — это мастерское сочетание эмоциональных текстов, отражающих неопределенность жизни. «Эта песня всегда была о силе объединения и творчестве, но после утраты Эоина она обрела новое значение», — отметил Арналдс. Спонтанное выступление в отеле The River Lee в Корке стало первым публичным исполнением песни. А в конце 2024 года она прозвучала на фестивале OPIA в Берлине, подтвердив статус значимой коллаборации.

4 января 2025 года, спустя пять месяцев после смерти Эоина, Арналдс и другие исполнители отдали дань уважения, исполнив «We Didn’t Know We Were Ready» на шоу Томми Тирнана на RTÉ, которое собрало более 1,5 миллиона просмотров в Instagram. Это искреннее выступление отозвалось у слушателей по всему миру и обозначило скорый выход релиза. Обложка сингла создана самим Эоином и подчеркивает его художественное видение.

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Оулавюр Арналдс поделился новым синглом «We Didn’t Know We Were Ready»

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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