Юки Мурата поделилась предпоследним треком «reunion» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила 23-й трек со своего нового сольного альбома 24 Piano Sketches — композицию «reunion». Проект представляет собой серию минималистичных фортепианных композиций, выпущенных в течение года — по два трека в месяц, а полный альбом из 24 пьес выйдет 20 марта 2024 года.

Композиция «Reunion» — это мягкое и тёплое фортепианное соло, передающее чувство легкой ностальгии. В отличие от сложных оркестровых аранжировок, характерных для группы Anoice, здесь музыка звучит минималистично и камерно.

Полный альбом 24 Piano Sketches будет доступен в эксклюзивном издании, включающем CD, карточку с информацией об альбоме и 12 карточек с 24 полароидными фотографиями. Сочетание винтажной эстетики и минималистичной фортепианной музыки делает этот проект уникальным событием для ценителей камерной неоклассики.

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