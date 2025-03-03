Юки Мурата поделилась предпоследним треком «reunion» с альбома 24 Piano Sketches

Юки Мурата поделилась предпоследним треком «reunion» с альбома 24 Piano Sketches03.03.25
Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила 23-й трек со своего нового сольного альбома 24 Piano Sketches — композицию «reunion». Проект представляет собой серию минималистичных фортепианных композиций, выпущенных в течение года — по два трека в месяц, а полный альбом из 24 пьес выйдет 20 марта 2024 года.
Композиция «Reunion» — это мягкое и тёплое фортепианное соло, передающее чувство легкой ностальгии. В отличие от сложных оркестровых аранжировок, характерных для группы Anoice, здесь музыка звучит минималистично и камерно.
Полный альбом 24 Piano Sketches будет доступен в эксклюзивном издании, включающем CD, карточку с информацией об альбоме и 12 карточек с 24 полароидными фотографиями. Сочетание винтажной эстетики и минималистичной фортепианной музыки делает этот проект уникальным событием для ценителей камерной неоклассики.
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Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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