Композиции Юки Мураты в новых клипах фотографа Хироши Йошиды

Композиции Юки Мураты в новых клипах фотографа Хироши Йошиды24.02.25
Японский фотограф Хироши Йошида, известный своими снимками природных ландшафтов, опубликовал три новых видеоролика, сопровождаемых музыкой пианистки и композитора Юки Мураты. В качестве саундтрека к этим работам использованы композиции из её второго сольного альбома Home.
Йошида специализируется на съемке пейзажей, уделяя особое внимание взаимодействию камня и воды. Его новые видео передают атмосферу природной гармонии и спокойствия, что идеально сочетается с неоклассическими и минималистичными мелодиями Мураты. Её музыка, отличающаяся мягкими фортепианными пассажами и меланхоличной глубиной, усиливает ощущение уединения и созерцательности, свойственное эстетике работ Йошиды.
Эти видеоролики представляют один из тех случаев, когда два вида искусства — визуальное и музыкальное — дополняют друг друга, создавая единую художественную композицию.
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Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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