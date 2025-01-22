Юки Мурата исполнила «return» в студии группы Anoice: Видео

Японская пианистка Юки Мурата, известная также как участница инструментальной группы Anoice, исполнила композицию «return» из своего сольного альбома Sunny Spot Story в студии Anoice. Видео этого выступления доступно на официальном канале Ricco Label на YouTube.

Альбом Sunny Spot Story, выпущенный в апреле 2022 года, стал пятым сольным проектом Мураты. Он состоит из двух дисков: первый включает 14 композиций, записанных в студии Anoice и концертном зале с участием струнного трио, а второй содержит 10 импровизационных фортепианных произведений, записанных дома во время пандемии.

Композиция «return» демонстрирует мастерство Юки Мураты в создании неоклассической музыки с кинематографической атмосферой. Сейчас Мурата занимается своим сольным проектом 24 Piano Sketches, полный релиз которого запланирован на 1 апреля 2025 года.

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