Юки Мурата выпустила 20-й трек «hommage» с альбома 24 Piano Sketches

Юки Мурата выпустила 20-й трек «hommage» с альбома 24 Piano Sketches16.01.25
Японская пианистка и композитор Юки Мурата поделилась новой композицией «hommage». Это 20-й трек из её амбициозного сольного проекта «24 Piano Sketches», полный релиз которого состоится 1 апреля 2025 года.
Проект «24 Piano Sketches» включает 24 композиции, которые выпускаются парами каждый месяц, начиная с апреля 2024 года. Вместо стандартных студийных записей, Юки Мурата выбрала необычный подход: для записи каждой композиции используются ретро-устройства — кассетные магнитофоны, MiniDisc-плееры и первые модели iPhone. Этот подход добавляет в звучание особую теплоту и аутентичность.
«Hommage» — это чистое фортепианное произведение, мелодии которого проникают прямо в сердце слушателя. Оно воплощает сочетание минималистичной красоты и глубокой эмоциональности, характерных для музыки Юки Мураты.
Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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