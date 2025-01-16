Юки Мурата выпустила 20-й трек «hommage» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата поделилась новой композицией «hommage». Это 20-й трек из её амбициозного сольного проекта «24 Piano Sketches», полный релиз которого состоится 1 апреля 2025 года.

Проект «24 Piano Sketches» включает 24 композиции, которые выпускаются парами каждый месяц, начиная с апреля 2024 года. Вместо стандартных студийных записей, Юки Мурата выбрала необычный подход: для записи каждой композиции используются ретро-устройства — кассетные магнитофоны, MiniDisc-плееры и первые модели iPhone. Этот подход добавляет в звучание особую теплоту и аутентичность.

«Hommage» — это чистое фортепианное произведение, мелодии которого проникают прямо в сердце слушателя. Оно воплощает сочетание минималистичной красоты и глубокой эмоциональности, характерных для музыки Юки Мураты.