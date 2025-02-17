Юки Мурата поделилась 22-м треком «sailing with no destination» с альбома 24 Piano Sketches

Юки Мурата поделилась 22-м треком «sailing with no destination» с альбома 24 Piano Sketches17.02.25
Японская пианистка и композитор Юки Мурата, участница группы Anoice, представила 22-й трек «sailing with no destination» из своего нового сольного альбома 24 Piano Sketches. Этот проект, стартовавший в апреле 2024 года, пополняется двумя новыми композициями каждый месяц и в итоге составит 24 произведения, объединенные в коллекцию музыкальных зарисовок.
Полный альбом 24 Piano Sketches выйдет 20 марта 2025 года в лимитированном издании — компактном бокс-сете. В комплект войдут CD-диск, карточка с описанием альбома и 12 карточек с 24 снимками, сделанными на Polaroid.
Для записи альбома Мурата выбрала нестандартный подход: вместо профессионального студийного оборудования она использовала кассетный магнитофон, MiniDisc-плеер и iPhone первых поколений. Эти аналоговые устройства придали звучанию композиции особую теплоту и атмосферу, сохранив не только мелодию, но и окружающие звуки — скрип пианино, шум за окном и характерные помехи микрофонов.
По словам самой Мураты, sailing with no destination — это ностальгичная и немного грустная сольная фортепианная пьеса, которая, как и весь альбом, передает ощущение времени, смены сезонов и внутреннего поиска.
Читайте также: Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новостями о совместном EP группы Anoice и Кенджи Адзумы
Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новостями о совместном EP группы Anoice и Кенджи Адзумы14.02.25
Участники японской группы Anoice, композитор Такахиро Кидо и пианистка Юки Мурата, делятся подробностями о новом мини-альбоме...
Людовико Эйнауди об отношениях с лейблом, живых выступлениях и популярности в TikTok11.02.25
В недавнем интервью Людовико Эйнауди поделился мыслями о значении живых выступлений, сотрудничестве с лейблом Decca и популярности в TikTok...
Композитор Дзё Хисаиси рассказал о своём творческом процессе11.02.25
Композитор Дзё Хисаиси в новом интервью поделился своими взглядами на творческий процесс и значимость пластинок и дисков...
Юки Мурата поделилась 21-м треком «Soundless» с альбома 24 Piano Sketches06.02.25
Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила 21-й трек под названием «Soundless» из своего долгосрочного проекта 24 Piano Sketches...
Победители «Грэмми 2025» в категориях классической музыки04.02.25
На 67-й церемонии вручения премии «Грэмми», состоявшейся 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе, были объявлены победители в классических номинациях...
Оулавюр Арналдс поделился новым синглом «We Didn’t Know We Were Ready»03.02.25
Вышел сингл «We Didn’t Know We Were Ready» Оулавюра Арналдса и Эоина Френча, в записи которого приняли участие хор из друзей музыкантов...