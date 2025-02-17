Юки Мурата поделилась 22-м треком «sailing with no destination» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата, участница группы Anoice, представила 22-й трек «sailing with no destination» из своего нового сольного альбома 24 Piano Sketches. Этот проект, стартовавший в апреле 2024 года, пополняется двумя новыми композициями каждый месяц и в итоге составит 24 произведения, объединенные в коллекцию музыкальных зарисовок.

Полный альбом 24 Piano Sketches выйдет 20 марта 2025 года в лимитированном издании — компактном бокс-сете. В комплект войдут CD-диск, карточка с описанием альбома и 12 карточек с 24 снимками, сделанными на Polaroid.

Для записи альбома Мурата выбрала нестандартный подход: вместо профессионального студийного оборудования она использовала кассетный магнитофон, MiniDisc-плеер и iPhone первых поколений. Эти аналоговые устройства придали звучанию композиции особую теплоту и атмосферу, сохранив не только мелодию, но и окружающие звуки — скрип пианино, шум за окном и характерные помехи микрофонов.

По словам самой Мураты, sailing with no destination — это ностальгичная и немного грустная сольная фортепианная пьеса, которая, как и весь альбом, передает ощущение времени, смены сезонов и внутреннего поиска.

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