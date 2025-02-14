Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новостями о совместном EP группы Anoice и Кенджи Адзумы

Участники японской группы Anoice, композитор Такахиро Кидо и пианистка Юки Мурата, анонсировали новый совместный мини-альбом с музыкантом Кенджи Адзумой, известным своим экспериментальным подходом к классической музыке.

Запись EP проходит в сотрудничестве с Адзумой, который использует нестандартные музыкальные инструменты для создания уникального звучания. Недавно музыканты рассказали, что завершили работу над партиями духовых инструментов. Также они поделились одним из аспектов концепции альбома — она основана на иллюстрации, изображающей ветер, созданной художником MATSURICA.

Фото из соцсетей группы Anoice: