Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новостями о совместном EP группы Anoice и Кенджи Адзумы

Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новостями о совместном EP группы Anoice и Кенджи Адзумы14.02.25
Участники японской группы Anoice, композитор Такахиро Кидо и пианистка Юки Мурата, анонсировали новый совместный мини-альбом с музыкантом Кенджи Адзумой, известным своим экспериментальным подходом к классической музыке.
Запись EP проходит в сотрудничестве с Адзумой, который использует нестандартные музыкальные инструменты для создания уникального звучания. Недавно музыканты рассказали, что завершили работу над партиями духовых инструментов. Также они поделились одним из аспектов концепции альбома — она основана на иллюстрации, изображающей ветер, созданной художником MATSURICA.
Фото из соцсетей группы Anoice:
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