Вышел сольный альбом Юки Мураты — 24 Piano Sketches

Вышел сольный альбом Юки Мураты — 24 Piano Sketches20.03.25
Юки Мурата, японская пианистка, композитор и участница группы Anoice, представила свой новый сольный альбом «24 Piano Sketches». Этот проект длился целый год: каждый месяц Мурата выпускала по два трека, и теперь все 24 композиции собраны в едином издании.
Альбом вышел в лимитированной коробочной версии размером 15×15 см, в которую входят CD-диск, карточка с кредитами и 12 карточек с 24 полароидными снимками. Уникальность релиза в его подходе к записи: вместо профессионального студийного оборудования использованы кассетный магнитофон, MiniDisc-плеер и ранняя версия iPhone. Эти ретро-устройства сохранили естественные шумы пианино, окружающие звуки и даже артефакты низкокачественных микрофонов, придавая альбому особую атмосферу.
Музыка «24 Piano Sketches» отражает смену времен года через тонкие, минималистичные фортепианные мелодии. Сейчас Юки Мурата планирует работу над новым сольным альбомом в Тайване.
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Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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