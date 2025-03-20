Вышел сольный альбом Юки Мураты — 24 Piano Sketches

Юки Мурата, японская пианистка, композитор и участница группы Anoice, представила свой новый сольный альбом «24 Piano Sketches». Этот проект длился целый год: каждый месяц Мурата выпускала по два трека, и теперь все 24 композиции собраны в едином издании.

Альбом вышел в лимитированной коробочной версии размером 15×15 см, в которую входят CD-диск, карточка с кредитами и 12 карточек с 24 полароидными снимками. Уникальность релиза в его подходе к записи: вместо профессионального студийного оборудования использованы кассетный магнитофон, MiniDisc-плеер и ранняя версия iPhone. Эти ретро-устройства сохранили естественные шумы пианино, окружающие звуки и даже артефакты низкокачественных микрофонов, придавая альбому особую атмосферу.

Музыка «24 Piano Sketches» отражает смену времен года через тонкие, минималистичные фортепианные мелодии. Сейчас Юки Мурата планирует работу над новым сольным альбомом в Тайване.

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