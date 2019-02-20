Авангардный композитор и лютнист из Нидерландов, автор музыки к фильму Джима Джармуша «Выживут только любовники», впервые отправится в тур по России со специальной акустической программой. Музыкант выйдет за рамки привычного клубного формата и перешагнет порог академических залов, в которых яркая тембральная окраска, лаконичность и выразительное звучание средневекового инструмента достигнут пределов своей естественности. В преддверии тура Йозеф ван Виссем рассказал о возрождении интереса к барочной лютне и не только.



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