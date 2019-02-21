На протяжении всей истории французы стараются уберечь самобытность своей культуры от глобального влияния. Это касается и неоклассики. Композиторы остаются самими собой и не следуют веяниям изменчивой и капризной моды — они ее создают. Их произведениям всегда свойственна особая выразительность, романтичность, сильный драматический эффект, по­вышенная эмоциональность.



Вышла статья «Французские неоклассики, покорившие миллионы сердец» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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