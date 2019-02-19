Итальянский новатор и выдающийся мелодист Роберто Каччапалья посетит Россию в рамках мирового турне, приуроченного к выходу нового альбома маэстро.

Прошлый год для итальянца выдался крайне насыщенным. Его музыку для своих рекламных кампаний выбрали модные дома Sonia Rykiel и Stella McCartney, а сам композитор значительно расширил географию гастролей. Особое место в плотном графике маэстро занял первый в его карьере тур по США с аншлаговыми выступлениями в самых престижных концертных залах, в числе которых Карнеги-холл в Нью-Йорке и знаменитый Театр Хербста в Сан-Франциско, где в 1945 году был подписан Устав Организации Объединенных Наций. В этом году Роберто Каччапалья открывает новую главу в своем творчестве — альбом «Diapason», записанный с Королевским филармоническим оркестром на легендарной студии Abbey Road, с туром в поддержку которого композитор совсем скоро отправится по городам России.

Расписание тура:

14 апреля — Москва — Концертный зал РАМ им. Гнесиных

15 апреля — Санкт-Петербург — Яани Кирик

17 апреля — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония

19 апреля — Новосибирск — ДК Энергия

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