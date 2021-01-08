Стала известна дата выхода аниме «Нулевой Эдем» (Edens Zero) — сериал по мотивам одноименной манги Хиро Масимы стартует в прокате в апреле 2021 года. Об этом в своем недавно созданном твиттер-аккаунте объявил знаменитый японский композитор Ёсихиса Хирано, который и станет автором музыкального сопровождения. Никаких подробностей о звучании и других характеристиках саундтрека, который будет служить фоном удивительным приключениям Шики и Ребекки, маэстро не сообщил.

За более чем 20-летнюю карьеру в послужном списке Ёсихиса Хирано (Yoshihisa Hirano) накопились десятки саундтреков и аранжировок к телешоу, художественным фильмам, танцевальным и радиопостановкам. Широкую же известность композитор получил благодаря музыке к культовым аниме «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE) и «Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter). Атональность, импульсивные взрывы динамики, «стена звука», микс джазовой импровизации, гитарного дисторшна и китчевых элементов поп-музыки – вот те компоненты, что берет на вооружение Хирано в большинстве своих авангардных, смелых работ. Подробнее с творчеством Ёсихиса Хирано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

15 и 18 мая Ёсихиса Хирано впервые выступит в России с концертами, на которых состоится премьера его новой авторской программы. Оркестр и хор Cinema and Game Music Orchestra под управлением маэстро исполнят оркестровые аранжировки саундтрека культового аниме DEATH NOTE. Во втором отделении прозвучит музыка из Hunter x Hunter, Broken Blade и других известных аниме, а также авторские произведения композитора для симфонического оркестра. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/hirano