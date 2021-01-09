Новое издание саундтрека французского дуэта к фильму «Трон: Наследие» (Tron: Legacy) включает девять ранее не вошедших в оригинальный саундтрек произведений. Это не новая или ранее не издававшаяся музыка — большинство треков были доступны в других форматах, таких как винил или эксклюзивы для iTunes. Релиз под названием Complete Edition впервые собрал всю музыку из фильма воедино и приурочен к десятилетию выхода фильма в прокат. Саундтрек не только полюбился поклонникам Daft Punk и хорошей музыки в целом, но также был номинирован на премию «Грэмми». В настоящее время в разработке находится фильм «Трон 3» под руководством режиссера Гарта Дэвиса с Джаредом Лето в главной роли. Композиторы музыки для новой части саги пока не анонсированы.

Самый знаменитый дуэт французской электронной сцены Daft Punk начинали в 90-х с подпольных рейвов, но прославились прежде всего как анонимные роботы. Его основатели, Ги-Манюэль де Омем-Кристо (Guy-Manuel de Homem-Christo) и Том Бангальтер (Thomas Bangalter), оказали огромное влияние на формирование французского хауса. В их дискографии два концертных и четыре студийных альбома, последний из которых — Random Access Memories — получил пять премий «Грэмми». В 2010 году музыканты стали авторами саундтрека к фильму «Трон: Наследие», а спустя десять лет появились слухи, что дуэт напишет музыку для нового фильма Дарио Ардженто «Черные очки» (Occhiali Neri), выход которого намечен на весну 2021 года.