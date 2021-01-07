Накануне Нового года вышла видеоигра Heroes of Three Kingdoms, музыку для которой написали Percival. Это пошаговая военная стратегия на основе шахмат, ориентированная на китайский рынок. Кроме того, польская группа создала саундтрек ещё для одной компьютерной игры, название которой пока держится в секрете.

Также Percival сообщили, что готовят переиздание своего классического альбома Reakcja Pogańska как Percival Schuttenbach. По словам музыкантов, новые версии песен, которые они исполняли на своих последних концертах — с живыми барабанами и гораздо более тяжелым, плотным звучанием — оказались настолько интересными, что группа решила записать их в студии. В результате они стали намного ближе к той форме, которую группа хотела достичь десять лет назад, но не смогла из-за финансовых и технологических недостатков. Изначально переиздание приурочено к десятилетию оригинального альбома, который вышел в 2009 году. Презентация была намечена на осень 2020-го, но из-за пандемии ее пришлось перенести на следующий год.

Созданная в 1999 году группа Percival Schuttenbach получила свое название в честь одного из персонажей книги Анджея Сапковского «Ведьмак». Своему уникальному, богатому звучанию польский коллектив обязан пестрому составу участников и широкому кругу интересов его основателей. За свою более чем 20-летнюю историю группа выпустила восемь полноформатных альбомов Настоящим же прорывом для музыкантов стало участие вместе с композитором Марцином Пшибыловичем в записи саундтрека к третьей части видеоигры о ведьмаке Геральте, который был удостоен многочисленных наград и считается одним из лучших в истории жанра. Подробнее с творчеством Percival можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году Россию впервые посетит группа Percival, соавторы саундтрека к видеоигре «Ведьмак 3: Дикая охота». Оригинальные композиции в живом исполнении фолк-музыкантов, без которых невозможно представить захватывающие приключения Геральта, можно будет услышать в сопровождении уникального аудиовизуального шоу 10, 11 и 12 марта в Москве и 13 и 14 марта в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/percival