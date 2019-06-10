Японский композитор впервые выступит в России с единственным концертом, на котором состоится мировая премьера его новой авторской программы. Оркестр и хор Cinema and Game Music Orchestra под управлением маэстро исполнят оркестровые аранжировки DEATH NOTE Concertino. Во втором отделении прозвучит музыка из Hunter x Hunter, Broken Blade и других культовых аниме, а также авторские произведения композитора для симфонического оркестра.

Музыка из анимэ – отдельный удивительный пласт современной поп-культуры. Понять ее под силу не каждому, что не отменяет другого: вокруг саундтреков к анимэ формируются целые фан-сообщества, в которые входят десятки тысяч ценителей жанра из разных стран мира. Для них имя Ёсихиса Хирано – нечто вроде культа. Подробнее с творчеством Ёсихисы Хирано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/hirano

Единственный концерт Ёсихисы Хирано:

21 ноября 2020 года — Москва — ММДМ. Светлановский зал. Информация и билеты.