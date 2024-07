Лондонский Современный Оркестр (The London Contemporary Orchestra) впервые исполнит потустороннюю музыку Клинта Мэнселла к «Луне 2112» Дункана Джонса (Duncan Jones) параллельно с показом фильма. Событие пройдет в лондонском Barbican Centre 19 июля. Британский композитор лично посетит премьеру и откроет вечер торжественной речью.

20 июля 1969 года человек впервые ступил на Луну. Спустя 50 лет после знаменательного события и десять лет с момента выхода культового научно-фантастического фильма Дункана Джонса «Луна 2112» Лондонский Современный Оркестр впервые в истории исполнит симфоническую музыку в сопровождении кадров из фильма. «Луна 2112» — это пронзительная история одиночества с Сэмом Роквеллом (Sam Rockwell) в роли астронавта Сэма Белла, который третий год находится на спутнике Земли в качестве единственного смотрителя космической станции. Музыка Клинта Мэнселла великолепно отражает невыносимую тоску главного героя — основой каждой пьесы является жалобное фортепиано, которое постепенно обрастает приглушенными струнными и глитчевой электроникой.

Клинт Мэнселл (Clint Mansell) начинал вокалистом группы Pop Will Eat Itself, прежде чем познакомился с режиссером Дарреном Аронофски (Darren Aronofsky) и стал работать над саундтреком к его фильму «Пи». С тех пор композитор выступил автором музыки к таким шедеврам, как «Реквием по мечте» (Requiem For A Dream), «Рестлер» (The Wrestler), «Черный лебедь» (Black Swan), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent) и «Высотка» (High Rise). Подробнее с творчеством Клинта Мэнселла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.