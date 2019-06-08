Пианист и композитор из Брюсселя Уилсон Труве выпустил новый альбом Malam. В него вошли девять изящных акустических пьес для фортепиано, скрипки и виолончели. Вместо слов в названиях произведений музыкант ограничился порядковыми номерами с римскими цифрами, как в серии Insight его французского коллеги Жюльена Маршала (Julien Marchal).

<a href="http://hushhushrecords.bandcamp.com/album/malam">Malam by Wilson Trouvé</a>

Труве записывал Malam в свободное от родительских обязанностей время. Из-за того что вечера композитор обычно проводил с семьей, а над альбомом трудился ночью, жена (индонезийка по происхождению) предложила назвать его индонезийским аналогом слова «ночь». Записанный в домашней студии, пока жена и дочь композитора спали, альбом музыкальными средствами выражает любовь и заботу мужа и отца. «Ночь, безусловно, самое спокойное время суток, когда ничего вокруг не беспокоит. Это время твореской активности, любви и счастья, движимых осмысленной тишиной, объединяющей человеческий разум и звезды над головой. Именно в эти моменты рождается музыка», — говорит Труво.

Несмотря на меланхоличное настроение Уилсона, которое обычно приходит к нему ночью, он сделал все возможное, чтобы привнести что-то позитивное и грациозное в фортепианные мелодии. По словам композитора, Malam описывает ночную тишину как единство мыслей и чувств. Когда все вокруг спят, вы оказываетесь в собственной уютной вселенной. Труве потратил достаточно много времени на запись альбома, потому что хотел выразить все самое личное, глубинное, искреннее.

Уилсон Труве (Wilson Trouvé) — бельгийский композитор, пианист, художник. Он создает музыку, которая стирает границы между кинематографической, современной классической и электронной музыкой. Под псевдонимом Monochromie Труве известен как автор произведений на стыке неоклассики, эмбиента и нойза, а под псевдонимом The Blooming White Orchestra — как кинокомпозитор.