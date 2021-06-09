Netflix в рамках своего цифрового мероприятия под названием Geeked Week подтвердил, что автором саундтрека к новому сериалу «Ковбой Бибоп» (Cowboy Bebop) с живыми актерами станет композитор оригинальной музыки к одноименному аниме Ёко Канно. Оглушительный успех одного из самых популярных шедевров японской анимации 90-х — это во многом ее заслуга. По словам создателей, в числе которых шоураннер Андре Немец (André Nemec), они не намерены делать обычный ремейк, а планируют сохранить все, что любят фанаты оригинального аниме, расширить знакомые сюжетные линии и добавить несколько новых. Тот же подход обещают и при создании саундтрека. Сериальная адаптация «Ковбоя Бибопа» увидит свет уже этой осенью, однако точная дата релиза пока не сообщается.

Оригинальный аниме-сериал о наемниках Спайке Шпигеле и Джете Блэке, авантюристке Фэй Валентайн, компьютерном гении Эдварде и их собаке, путешествующих на космическом корабле «Бибоп», вышел в апреле 1998 года. Музыку для «Ковбоя Бибопа» сочинили и исполнили композитор Ёко Канно и ее группа The Seatbelts.

Характерной чертой творчества Ёко Канно (Yoko Kanno) является универсальность. Признанный джазовый композитор, продюсер звезд японского шоу-бизнеса, она пишет музыку к сериалам, аниме и видеоиграм в различных жанрах, от техно до оркестровых аранжировок. Ее самыми известными работами являются саундтреки к аниме «Ковбой Бибоп», «Волчий дождь», «Эскафлон», «Макросс» и «Призрак в доспехах».