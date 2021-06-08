Adrienne — особенная работа в дискографии Гаспара Клауса. Композитор впервые за долгое время работал сольно как автор саундтрека в тандеме с режиссером Колином Солалом Кардо (Colin Solal Cardo). Четыре атмосферных произведения для виолончели — Retrouver ma force, Le droit d’être là, Super héro и L’envol — были записаны в 2019 году на Performance Art Forum во Франции для одноименного документального фильма о женщинах, занимающихся танцами на пилоне, который в свою очередь является частью сериала «Увлечения» (Hobbies) французского телеканала Canal +. Он также выступает своего рода тизером к будущему сольному дебютному альбому Tancade, который увидит свет 10 сентября 2021 года.

Гаспар Клаус (Gaspar Claus) — французский виолончелист, композитор, чья страсть к неожиданностям и небрежная техника служит причиной коллабораций с Джимом О’Рурком, Суфьяном Стивенсом, Rone и многими другими исполнителями. От мастеров импровизационной музыки (Кейдзи Хайно) и неоклассики (Брайс Десснер) до гениев фламенко (Педро Солер, Инес Бакан) и поп-музыки (Барбара Карлотти, Питер фон Пёль), для которых музыка — это прежде всего проявление собственного присутствия в мире, торжество концепции дружбы, единения и неистового удовольствия, ценностей, которые Клаус в том числе пропагандирует в составе трио Vacarme со скрипачками Карлой Паллоне и Кристель Лассорт.