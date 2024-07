Мини-альбом The Isles of Spires из четырех композиций воссоединяет команду авторов и музыкантов, создавших уникальное трайбл-звучание постапокалиптического сеттинга оригинальной игры Horizon Zero Dawn. Авторами музыки к сиквелу ‎Horizon Forbidden West вновь стали композиторы Йорис де Ман (Joris de Man), Нильс ван дер Лист (Niels van der Leest), дуэт The Flight Джо Хенсона (Joe Henson) и Алексиса Смита (Alexis Smith), а также Олекса Лозовчук (Oleksa Lozowchuk). Основой нового саундтрека служат струнные, электрогитара, этнические барабаны, арфа, синтезаторы и нестандартные предметы вроде пивных кегов, которые использовались в качестве инструментов. В записи композиции A Steady Breath приняла участие вокалистка Джули Элвен (Julie Elven).

Horizon Forbidden West — сиквел нашумевшей игры Horizon Zero Dawn 2017 года о приключениях Элой, которая исследует дикие земли, сражается с крупными и внушающими страх машинами и встречает на своем пути удивительные племена в антураже постапокалиптического мира далекого будущего. По сюжету жизнь на Земле стремительно вымирает, и никто не знает истинных причин приближающегося апоклипсиса. Миссия Элой — раскрыть тайны этих опасностей и восстановить порядок и равновесие в мире. Horizon Forbidden West ожидается к выходу в 2021 году, но недавно разработчики намекнули на возможную задержку релиза.

Йорис де Ман (Joris de Man) — композитор с 25-летним опытом озвучивания видеоигр, анимации, фильмов, телевидения и рекламы, дважды лауреат премии Ivor Novello, номинант BAFTA . Автор музыки к играм Killzone, Horizon Zero Dawn, Vainglory, мультфильму «Чак Стил: Ночь бродяг». В произведениях, охватывающих множество стилей, от глитчевой электроники до оркестровой музыки и гибридного акустического минимализма, его внимание всегда сосредоточено на сильных, узнаваемых мелодиях и сюжетной музыке, которая подчеркивает эмоции и индивидуальность персонажей, которых он озвучивает.

Олекса Лозовчук (Oleksa Lozowchuk) — композитор, продюсер, музыкальный руководитель, мультиинструменталист, номинант премии Canadian Screen Awards. Наибольшую известность ему принесла работа над серией видеоигр Dead Rising, Horizon Forbidden West, популярному сериалам «Габби Дюран: Няня инопланетян», «Восставшие мертвецы», фильму «В тайне». Он также выступил музыкальным супервайзером сериала Netflix «Джули и Призраки», номинированного на премию «Эмми», и пишет музыку для рекламы таких компаний, как Apple, Disney, Netflix, McDonalds, Microsoft.

Нильс ван дер Лист (Niels van der Leest) — отмеченный многочисленными наградами композитор и звукорежиссер, номинант BAFTA Games Award, который в своей работе по созданию уникальной музыки и звуков объединяет классическое музыкальное образование в области перкуссии и мировой музыки, опыт оркестрового и ансамблевого исполнения и мастерскую интуицию в саунддизайне. Его работы можно услышать в играх Horizon Zero Dawn, Phoenix II и SkyWorld VR.

The Flight — дуэт композиторов Джо Хенсона и Алексиса Смита, лауреаты премии Ivor Novello, авторы саундтреков к видеоиграм Alien: Isolation, Horizon: Zero Dawn, Assassin’s Creed Odyssey, Horizon Forbidden West, Little Big Planet 3 и Gotham Knights, документальному сериалу BBC «Страна наркотиков» и Channel 4 «Дети на грани».