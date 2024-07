Южнокорейский пианист и композитор отмечает 20-летие своей карьеры изданием нового альбома The Rewritten Memories. В нем представлены совершенно новые оркестровые аранжировки самых любимых произведений Yiruma за последние два десятилетия, от First Love 2001 года до свежей, невероятно жизненной пьесы Room With A View и всемирно популярной River Flows In You, которую часто называют «”Лунным светом” XXI века».

The Rewritten Memories — первый студийный оркестровый альбом Yiruma, в котором сам композитор играет на фортепиано. «Это был сложный, но интересный опыт, — делится пианист своими впечатлениями о записи альбома с Корейским симфоническим оркестром во время пандемии COVID-19. — Музыканты не могли собираться одновременно, и им приходилось записывать материал по частям. Я хотел добавить больше красок в оркестровки и сделать их максимально простыми, чтобы музыку было легко слушать, поэтому альбом похож на мои сольные фортепианные работы — просто расслабьтесь и получайте удовольствие».

У выпускника Музыкальной школы Пёрселла и Королевского колледжа в Великобритании Ли Рума (Yiruma) обширная дискография и несколько фантастически успешных альбомов, которые на родине музыканта в Корее возглавляли не только классические, но и поп-чарты. Есть у композитора и «визитная карточка» — пьеса River Flows in You, которую многие узнают с первых нот. Нежные, плавные пассажи Ли Рума опираются на наследие Моцарта и Равеля, он оригинально интерпретирует их идеи. В его музыке также прослеживается сильное влияние нью-эйджа, а более поздним альбомам свойственны кинематографичность и элементы лаунжа. Подробнее с творчеством Yiruma можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.