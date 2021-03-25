Так утверждает давний соавтор и создатель Final Fantasy Хиронобу Сакагути (Hironobu Sakaguchi). «До того, как мы обратились к композитору с просьбой поработать над Fantasian, у него наблюдались проблемы со здоровьем, и возникали серьезные опасения, сможет ли он сочинить всю музыку или вообще сможет ли над ней работать», — говорит Сакагути. По словам продюсера, Нобуо в конечном итоге смог написать для Fantasian оркестровую партитуру из 60 частей, но этот проект, вероятно, станет последним, для которого композитор напишет саундтрек от начала до конца. При этом Уэмацу скорее всего продолжит писать отдельные композиции для игр.

Fantasian — новая видеоигра в жанре RPG, которая ожидается к выходу в обозримом будущем. По сюжету, главный герой Лео просыпается после взрыва в незнакомом мире, управляемом машинами, с одним лишь воспоминанием. Отправляясь в путешествие, чтобы вернуть память Лео, игроку предстоит разгадывать тайны причудливой механической инфекции, медленно поглощающей все, что известно человечеству. Нобуо Уэмацу уже 35 лет сотрудничает с Хиронобу Сакагути — тандем проработал вместе на студии Square до начала 2000-х, после чего они продолжили работать вместе на собственной режиссерской студии Mistwalker.

Музыкальная пресса не случайно окрестила Нобуо Уэмацу (Nobuo Uematsu) «Бетховеном музыки к видеоиграм». Японский композитор является автором большинства саундтреков для Final Fantasy, настроение которых меняется из раза в раз, от мрачного и печального к беззаботному и оптимистичному. Впрочем, Нобуо известен не только работами для знаменитой франшизы. Количество звуковых дорожек для компьютерных игр в его портфолио приближается к сотне. Среди них, в частности, музыка к популярным сериям Lord of Vermilion, Lost Odyssey и Blue Dragon. Подробнее с творчеством Нобуо Уэмацу можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.