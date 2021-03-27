После шестилетнего перерыва Origamibiro возвращается в строй с новым альбомом Miscellany. Хотя трио так и не объявило о распаде официально, ряд событий сделали невозможным совместное сотрудничество музыкантов, и проект органично вернулся к сольному творчеству композитора Томаса Хилла. Несмотря на это, его коллега-мультиинструменталист Энди Тайтерли по-прежнему остается соавтором. Miscellany сочетает в себе широкую палитру звучания, от электроакустической до камерной оркестровой музыки.

Уникальный композиторский метод семплирования и сочинения продолжает играть ключевую роль в творческом процессе Origamibiro. Исследование материальной природы предметов быта — как в доме, так и за его пределами — тема, которой многие работы Тома Хилла. Композитор исследует звуковой потенциал окружающего мира, будь то кусты лесной ежевики и пластиковые игрушечные пасхальные яйца или обломки сломанных частей пианино. Инструментальную палитру и тембры Miscellany он расширяет новыми дополнениями — виолой да гамба, фортепиано, цитрой, поющей чашей, глокеншпилем, драм-машиной и гонгами. Последний альбом Origamibiro под названием Odham’s Standard увидел свет в 2014 году.

В прошлом участник группы Wauvenfold, британский композитор Томас Уильям Хилл (Thomas William Hill) основал Origamibiro в одиночку, после неожиданно свалившейся славы расширил до формата трио и мультимедийного проекта с участием контрабасиста Энди Тайтерли и визуального художника Джима Боксалла, а в последние годы вновь вернулся к формату соло. На его счету которого несколько авторских альбомов, саундтреков к сериалам, трейлерам, короткометражкам и полнометражным фильмам, в том числе для Netflix. Взяв за основу уникальную композиторскую технику семплирования и создания лупов, Томас дополняет свою звуковую палитру множеством других инструментов, в числе которых смычковые металлофоны, гонги, тибетские поющие чаши, африканские калимбы, металлические языковые барабаны, а также драм-машины и аналоговые синтезаторы.