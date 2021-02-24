Южнокорейский пианист и композитор отмечает 20-летие своей карьеры изданием нового альбома The Rewritten Memories, который ожидается к выходу 26 марта. В нем будут представлены совершенно новые оркестровые аранжировки самых любимых произведений Yiruma за последние два десятилетия, от First Love 2001 года до свежей, невероятно актуальной пьесы Room With A View и всемирно популярной River Flows In You, которую часто называют «”Лунным светом” XXI века».

The Rewritten Memories — первый студийный оркестровый альбом Yiruma, в котором сам композитор играет на фортепиано. «Это был сложный, но интересный опыт, — делится пианист своими впечатлениями о записи альбома с Корейским симфоническим оркестром во время пандемии COVID-19. — Музыканты не могли собираться одновременно, и им приходилось записывать материал по частям».

Yiruma известен своим простым, мелодичным и эмоциональным творческим почерком. Помимо сочинения авторской музыки он занимается сторонними проектами, включая радиошоу и диджеинг, сотрудничество с музыкантами разных жанров и написание хитов для самых успешных групп в жанре k-pop. Но именно благодаря своим сольным фортепианным произведениям Yiruma пользуется наибольшим признанием во всем мире, и несмотря на свой оглушительный успех, остается весьма скромным человеком: «Я и представить себе не мог, что с момента выхода моего дебютного альбома прошло столько времени. Не предполагал, что люди во всем мире будут слушать мою музыку. Это просто нереально. Безумно всем благодарен за такую поддержку».

У выпускника Музыкальной школы Пёрселла и Королевского колледжа в Великобритании Ли Рума (Yiruma) обширная дискография и несколько фантастически успешных альбомов, которые на родине музыканта в Корее возглавляли не только классические, но и поп-чарты. Есть у композитора и «визитная карточка» — пьеса River Flows in You, которую многие узнают с первых нот. Нежные, плавные пассажи Ли Рума опираются на наследие Моцарта и Равеля, он оригинально интерпретирует их идеи. В его музыке также прослеживается сильное влияние нью-эйджа, а более поздним альбомам свойственны кинематографичность и элементы лаунжа. Подробнее с творчеством Yiruma можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.